巨人の大勢投手（２６）が３１日に、２月１日から始まる宮崎春季キャンプに先駆けて宮崎神宮を参拝した。激動の１年となりそうだ。昨季はマルティネスとともに勝利の方程式を作り上げた右腕は、３月に行われるＷＢＣのメンバーにも選出。大会連覇をかけてシーズン開幕前から激しい戦いが待ち受けている。大勢は２大会連続メンバー入りとなったＷＢＣに向けて「しっかりとケガなく、チームに求められているものっていうのをし