【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年1月に全国公開され話題を集めた劇場アニメ『ベルサイユのばら』（原作：池田理代子）の公開1周年を記念し、「billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026」の開催が決定した。革命期のフランスで懸命に生きる人々の、愛と人生を鮮やかに描いた池田理代子の漫画『ベルサイユのばら』。1972年より「週刊マーガレット」（集英社）にて連載され、現