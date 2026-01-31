岡山中央警察署 31日午前7時40分ごろ、岡山市北区岡町の5階建てマンションで火災報知機が鳴り、１階の部屋で黒い煙が充満していると、マンションの住人の男性（19）から119番通報がありました。消防が現場に駆け付け約20分後に消し止めましたが、５階建てマンションの１階の１室が全焼しました。室内から男性1人が意識不明の状態で見つかり、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。部屋には60代の男性が1人で暮ら