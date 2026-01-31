１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんが３１日、命日を迎えた。新潟・三条市生まれの馬場さんは、高校を中退しプロ野球「読売巨人軍」に入団。投手として１軍で活躍する夢を見ていたがケガで挫折し、力道山にスカウトされ１９６０年４月に日本プロレスに入門した。身長２０９センチ、体重１４５キロの日本人離れした体格と抜群の運動神経で力道山亡き後の日本プロレスのエー