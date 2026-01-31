１月３１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、７番人気のリッツパーティー（牡３歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）が逃げ切った。２３年セレクトセール当歳部門で１億９０００万円の高値がついたスワーヴマルス（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）は最後までしぶとく脚を伸ばして３着。６番人気の評価を上回る好走を見せた。手綱を執った戸崎圭太騎手は「追い切りでは乗