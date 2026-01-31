俳優の本田響矢が３１日、都内で写真集「ＥＣＨＯＥＳ」（幻冬舎刊、税込３８５０円）刊行記念プレス取材に登場した。全世代から注目を集める本田の１６０ページ完全撮り下ろしの写真集。撮影は「ずっと憧れの場所だった」という米・ロサンゼルスで行われた。念願だったベニスビーチでの撮影以外では、現地での食事が印象に残っているという。「いろんなご飯に連れて行っていただいたんですけど、やっぱり米ないんだなと一番に