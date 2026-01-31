俳優の中村雅俊が３１日、都内で映画「五十年目の俺たちの旅」中村雅俊生誕記念舞台あいさつに出席した。１９７５年にスタートしたドラマ「俺たちの旅」の放送開始５０年を記念し、自ら監督を務め映画化。公開から約３週間がたち、反響について中村は「手紙とかいただいて食い入るように見ている。比較的好意的な意見が多くてホッとしている」とかみ締めた。撮影について「大変なことも多かったんですけど、充実感を味わわせて