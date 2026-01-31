ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」が３０日（日本時間３１日）、米ニューヨークで開催され、２０２５年の年間各賞が発表された。女子最優秀選手賞に、ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（２９）＝三迫＝が輝いた。最優秀トレーナー賞には、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＣ世界バンタム級王者・