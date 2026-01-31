耐熱容器を使って「焼きりんご」を作ってみた！ そのまま食べるのとは一味違うおいしさを楽しめる「焼きりんご」。作るのはちょっと手間がかかりそうなイメージがありますが、クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんの新刊『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』を見ると、とっても簡単に作れるレシピが！ 早速クックパッドニュース編集部のスタッフが、耐熱容器ひとつで簡単に作れる「