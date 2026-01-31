気象台は、午後1時6分に、なだれ注意報を安来市、奥出雲町、飯南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・安来市、奥出雲町、飯南町に発表（雪崩注意報） 31日13:06時点西部では、1日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。東部では、31日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■安来市□なだれ注意報【発表】31日にかけて注意■奥出雲町□な