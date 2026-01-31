アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られる声優の三ツ矢雄二（７１）が３０日夜、自身のＸに新規投稿。２７日に泥酔して転倒し、鼻の骨折、額を縫ったほか、脳内出血などの大ケガを負ったことを明かし、反省した。「２７日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、ま