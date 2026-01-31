フライパンひとつでOK！野菜をガッツリ食べられる大根のおかず＜豚肉編＞【バリエ16品】冬に大活躍！アレンジいろいろ大根のおかず寒い季節の野菜、大根と豚肉の相性はバツグン。大根の白い部分にはビタミンCと消化酵素のアミラーゼが豊富です。他の野菜とも合わせて、不足しがちな栄養をたっぷりとり、流行病や風邪からしっかりと身体を守りましょう。下ゆでから完成までフライパンひとつで作れる、定番おかずを2品紹介します。■