1月30日、山形県山形市の山形地裁で注目の裁判の第1回口頭弁論が開かれました。 【写真を見る】クマ問題「なぜ町がハンターを訴える？」批判殺到の小国町“1660万円請求”裁判…第一回口頭弁論、その裏にある「法の仕組み」（山形） 原告は山形県小国町、被告はかつて町の鳥獣被害対策実施隊員だったハンターの男性と保険会社です。ハンター側は訴えの棄却を求めています。（次回は3月） クマ駆除中の誤射事