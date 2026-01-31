【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FUJIBASEが、フジテレビドラマ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の主題歌 「yosuga」のMVを2月1日21時にオフィシャルYouTubeでプレミア公開する。 ■MVプレミア公開直前にはTikTokライブ＆Instagramライブも 「yosuga」 は、ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲で、MVではタイトルに込められた「心の拠り所を守るために」 人が思わず使ってし