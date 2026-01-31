米メディア『heavy』は30日（日本時間31日）、「ドジャース、17歳の逸材である日本人投手を追い求める」と題して、記事を公開した。3月に開幕する春の選抜高校野球大会に出場する横浜のエース織田翔希投手（2年）を指しており、王者ドジャースが獲得を目指していると伝えた。 ■高校から直接渡米に期待 沖縄尚学の末吉良丞投手（2年）、山梨学院の菰田陽生投手（2年）とともに「高校BIG3」を形成する織田。最