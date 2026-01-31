2026年1月20日、韓国メディア・ソウル経済は、ドイツの高級スポーツカーブランドのポルシェが世界市場で販売減に直面する一方、韓国市場では大幅な成長を記録したと報じた。記事によると、ポルシェの25年の世界販売台数（引き渡しベース）は27万9449台で、前年より10．1％減少した。中国や欧州市場での販売不振が全体を押し下げたという。地域別では、北米が8万6229台で最大市場を維持したものの、欧州（ドイツ除く）は13％減、ド