世界で最も権威がある米ボクシング専門誌リングマガジンの2025年度年間表彰式が30日（日本時間31日）にニューヨークで開かれ、「ノックアウト・オブ・ジ・イヤー」（年間最高KO賞）には昨年6月19日に東京・大田区総合体育館で行われたWBO世界ウエルター級タイトルマッチ、ブライアン・ノーマン・ジュニア（25＝米国）―佐々木尽（24＝八王子中屋）が選ばれた。「日本人初のウエルター級世界王者」を掲げて王者（当時）ノーマン