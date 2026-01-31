29日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、2月7日（土）、8日（日）に行われる東京サンビームズ戦と、2月14日（土）、15日（日）に行われる福岡ギラソール戦で、福智町応援デーを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 7日（土）、8日（日）に行われる東京サンビームズ戦は、田川市総合体育館を会場にして実施され、福智町民両日各100名を2階自由席