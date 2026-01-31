中高生新聞とレシピ動画サイト「クラシル」がお届けする「かんたん食堂Ｃａｎ！Ｔｅｅｎ」。今回は、形がかわいい「クママフィン」のレシピを紹介します。もうすぐバレンタインデー☆今年は手作りお菓子に挑戦してみませんか？材料１２個分（直径３．５ｃｍ×高さ２ｃｍのマフィン型）▽無塩バター…８０ｇ▽グラニュー糖…６０ｇ▽溶き卵…１個分▽牛乳…３０ｍｌ▽薄力粉…１３０ｇ▽ココアパウダー…１０ｇ▽ベーキング