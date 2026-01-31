愛知県警本部愛知県豊田市の集合住宅の一室で、住人の会社員小川晃子さん（42）の遺体が見つかった殺人、放火事件で、豊田署捜査本部が31日、殺人の疑いで、知人の40代男を逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。男は小川さんと交際していたとみられる。捜査本部が経緯を調べている。捜査本部によると、17日午前4時40分ごろ、付近に住む男性が「白煙が出ている」などと119番した。駆けつけた消防隊員が寝室で小川さんの