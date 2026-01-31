【モデルプレス＝2026/01/31】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが1月30日、自身のInstagramを更新。セルフで染めた新しいヘアを公開した。【写真】20歳人気美女YouTuber「すごく綺麗」夜中にセルフ染めした新ヘア◆あみか、セルフ染めした新ヘア公開あみかは「ノリで髪の毛暗くした 夜中にセルフ染めしたからクタクタ爆笑」とコメント。ハイトーンから暗めのブラウンに自分で染めた新しい髪色を披露した。◆あみかの投稿