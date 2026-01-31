Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、1月30日に公開された「MUSIC STATION」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。「年末年始はキラキラしてたなと思いますけどね、我々ね」と語った。Mrs. GREEN APPLEに対し「地味に幸せを感じる瞬間」についての質問が飛ぶと、大森は「年末年始はキラキラしてたなと思いますけどね、我々ね。すごい、いろんな人に『見たよ』って言われると、やっぱり派手に嬉しかったりしますけども」と、まず