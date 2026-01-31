出産を機に始めた私の在宅ワークを、鼻で笑い続けた夫。家事育児の合間にパソコンに向かう私を「ままごと」扱いしていた夫ですが、数年後、ある「贈り物」をきっかけに態度を一変させます。夫からの無言の謝罪ともとれる、そのサプライズとは……？ 友人が体験談を語ってくれました。 在宅ワークの私を「ままごと」扱いする夫 出産を機に会社を辞め、在宅Webライターとして働き始めた私。 「子どものそばに