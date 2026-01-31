MBSの河西美帆アナウンサーが30日、自身のインスタグラムを更新。同じ入社2年目で関西テレビの田中友梨奈アナウンサーと仲良く食事をしたことを明かした。 【写真】リアクションが面白い！お気に入りの1枚 「先日、関テレの田中友梨奈と久々にゆったりごはん」と投稿。「カメラを向けると何故か不思議な顔をするので『普通にしてて！』と言う私に『普通ってなに！？』と言っている瞬間の写真がお気に入りで