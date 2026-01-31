南雄太氏が伝説のオウンゴールを披露した1月31日、柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が対戦する恒例のちばぎんカップは、今年で30回目を迎えた。その前座イベントとして両クラブOBによる「レジェンドマッチ」が行われ、柏のゴールマウスを守ったGK南雄太氏（流通経済大柏GKコーチ）は、伝説のオウンゴールについて「もうやらないです」と封印宣言をした。2009年以来、約17年ぶりに日立台のゴールマウスを守った南氏。