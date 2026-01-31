レアル・マドリードとベンフィカ、パリ・サンジェルマンとモナコなどが対戦UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズのプレーオフ組み合わせが決まった。リーグフェーズ最終節で劇的な試合を演じたレアル・マドリードとベンフィカの再戦、パリ・サンジェルマン（PSG）とモナコのフランス勢対決など注目のマッチアップが実現している。CLは36チームによるリーグフェーズの全日程が終了。8戦全勝で首位のアーセナル