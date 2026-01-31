【新華社モスクワ1月31日】ロシア外務省のザハロワ報道官は30日、日本の軍国主義による犯罪に関する情報開示を継続するとして、日本人14人を戦争犯罪者に再指定したと表明した。同省のウェブサイトによると、ザハロワ氏は次のように述べた。ロシア連邦最高検察庁は2025年9月から11月、1990年代に行われた日本人14人に対する「名誉回復」の決定を取り消した。これらの人物は第2次世界大戦中と1945年の日本降伏後にソ連に対する