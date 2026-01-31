◆ちばぎん杯レジェンドマッチ柏レジェンド２―１千葉レジェンド（３１日、三協Ｆ柏）ちばぎん杯の第３０回を記念したレジェンドマッチが行われ、柏レジェンドが千葉レジェンドに２―１で勝利した。１―０の後半１１分、Ｊリーグ史に残る伝説の“珍プレー”が再現された。柏レジェンドのＧＫ南雄太氏は味方にボールを投げようとしたが、ボールは前方ではなく後方へ。ボールは無情にもゴールラインを割り、痛恨のオウンゴール