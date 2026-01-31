３０日、タイ・バンコクのスワンナプーム国際空港に到着した中国政府の人道支援物資第１陣。（バンコク＝新華社記者／劉楊）【新華社バンコク1月31日】中国政府によるタイへの人道支援物資第1陣が30日、首都バンコクのスワンナプーム国際空港に到着した。引き渡し式には中国の張建衛（ちょう・けんえい）駐タイ大使とタイのナタポン国防相が出席した。張氏は、第1陣の物資は主に衣類や食料などタイが緊急に必要とする物品であ