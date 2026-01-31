きょうも冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の日本海側では雪となるでしょう。徐々に雪の範囲は狭まりますが、北陸から北では一日降ったり、やんだりとなりそうです。また、前線の雨雲がかかる沖縄も傘の出番となるでしょう。その他の地域は、冬晴れとなりそうです。気温です。日中の気温は、きのうと同じくらいのところが多いでしょう。東京は10℃まで上がる予想ですが、北風が吹き、日差しがあっても真冬の寒さとなりそうで