お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。「好きな人」が人生のきっかけになったことを語った。ゆりやんは関西大学4年生の時に、35期生としてNSCに入学し首席で卒業。デビュー直後から一気に売れっ子となり、女芸人ナンバーワンを決める「THE W」やR-1グランプリで優勝。ピン芸人として確固たる地位を築いた。お笑いの世界は「小学校2年生の時に吉本新喜劇を見て