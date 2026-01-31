今月27日、茨城県つくば市の山林で見つかった女性の遺体について、警察は司法解剖の結果、窒息死の疑いがあるとして殺人事件とみて捜査を始めました。今月27日、つくば市の山林で、女性の遺体が地面に横たわった状態で見つかりました。警察は、遺体が土浦市に住む自営業で中国籍の史木華さん（54）だと明らかにしました。司法解剖の結果、遺体は死後数週間が経過していて、右の肋骨を骨折しているほか、首に皮膚がめくれた痕があり