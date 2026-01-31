ツモるならリーチしていれば…。そう思うファンもいるだろうが、そこをダマテンにできるところにトッププロの渋みがある。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第2試合でEX風林火山・勝又健志（連盟）が平和と三色同順が確定している状態で、ダマテンからのツモアガリ。ベテラン解説者からも「渋いな〜！」と卓越した技を称えるコメントが飛び出した。【映像】いぶし銀の技 勝又健志、あえてダマテンの平和・三色同順でツモア