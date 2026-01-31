絶対に車から降りたくない大型犬が、外に出た同居犬を巻き込んで…まさかの「道連れ」の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で48万6000回再生を突破し、「可愛すぎるぅ」「そんなに外嫌いなんｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：絶対に車から降りたくない大型犬→外に出た同居犬を『道連れ』にして…まさかの表情】 お外には出たくない！ TikTokアカウント「noaaa420」に投稿されたの