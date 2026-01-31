kolorは、2026年秋冬コレクションを発表しました。今季のキーワードは「Lighthouse Keeper / Voyage / Fear / Night / Mythic Sea / Survival」。荒れ狂う冬の海と、そこに立ち尽くす灯台守の孤独な時間が、コレクション全体を貫くイメージとして描かれています。Courtesy of kolor冷たい海に打たれ、波に引き剥がされるような身体感覚。その極限的な状況から着想を得た衣服は、どこか過去の記憶を呼び起こす素材使いと、現代的な