ボルシアMGの高井幸大がクラブ公式サイトのインタビューに応じ、新天地での意気込みなどを語っている。今月上旬にトッテナムから期限付き移籍でボルシアMGに加入した高井は、前節シュツットガルト戦で初めて先発で起用され、ボールタッチ数はチーム最多の89回、デュエル勝率も83％に達するなど、0-3で敗れたチームにあって孤軍奮闘の活躍を見せた。「僕自身にとって大きな一歩でした。試合の途中から入るのとは感覚が全く違うので