スプリング・ジャパンは、東京/成田〜南京・大連線の一部便を運休する。東京/成田〜南京線は2月11日と26日（現地発翌日）の2往復4便、東京/成田〜大連線は2月4日・28日と3月4日（同）の3往復6便を運休する。すでに発表済みの運航計画で、さらなる運休の発表見込みはないとしている。予約客には払い戻しや変更を案内する。