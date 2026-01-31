JR北海道は、2026年1月31日、大雪による除雪作業のため、学園都市線（札幌駅ー北海道医療大学駅）の全線で運転を見合わせしていると発表しました。運転再開の見込みはたっていません。このほか、快速エアポート2本や小樽と岩見沢を結ぶJR函館線など合わせて93本が大雪の影響で運休しています。＜函館・千歳線＞７本午後２時０４分ほしみ発北広島行き午後３時１３分北広島発札幌行きなど＜函館線＞１８本午前