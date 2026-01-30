フランスの人気作『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』をトップクリエイター陣が米版としてリメイクした意欲作『ハイ・ポテンシャル』のシーズン2第11話に尾崎英二郎（『高い城の男』）が事件の鍵を握るゲスト主役で出演！尾崎本人からのコメントが到着したのでご紹介しよう。