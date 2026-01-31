１月３１日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１５頭立て）は、１番人気のバリオス（牡、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が首差で勝利した。ダート短距離で活躍し、中央でもオープン４勝の１０歳馬ヘリオスの半弟。勝ち時計は２分３秒４（良）。スムーズにスタートを決め、インの中団へ。直線に入ると外に持ち出され、シャープな伸び脚で抜け出していたオズマップ（池添謙一騎手）をゴール前で差し切った。