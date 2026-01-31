モデルの益若つばさ（40）が31日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。食事について語った。MCの「品川庄司」庄司智春から「益若さんは食事は？」と話題を振られる場面が。「私は今は1日1食です」と明かして共演者を驚かせた。「夜1食」が基本だといい「お昼から友達と出かけたらもちろん食べるし、朝から仕事なら臨機応変にするけど小腹が空いたくらいじゃ食べない」と説明。「夜いっぱ