ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」が３０日（日本時間３１日）、米ニューヨークで開催された。２０２５年の年間各賞が発表され、女子最優秀選手賞にＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（２９）＝三迫＝が選出された。同賞の候補には、晝田のほか、エブリン・ベルムデス（アルゼンチン）、ミカエラ・メイヤー（米国）、エリー・スコットニ