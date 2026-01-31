31日の小倉6R（3歳未勝利）で18頭立て最低人気（単勝388.2倍）のカシノリアーナが優勝し、2着にも17番人気（単勝209.0倍）のスッサンエアが入った。3着も10番人気の伏兵コンフィアンサが続いて、3連単の配当は5836万7060円でJRA史上最高となった。