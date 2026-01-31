チェルシーは30日、ストラスブール（フランス）にレンタル移籍していたエクアドル代表MFケンドリー・パエスを呼び戻し、今シーズンの残り期間はリーベル・プレート（アルゼンチン）にレンタル移籍することを発表した。なお、レンタル移籍契約には買い取りオプションなどは付随していないことが、リーベル・プレート側から明かされている。2007年5月4日生まれで現在18歳のパエスは、インデペンディエンテ・デル・バジェ（エク