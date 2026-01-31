ロッテ・サブロー監督（４９）が３１日、１軍春季キャンプの臨時コーチ就任が発表された前西武監督の松井稼頭央氏（５０）について言及した。サブロー監督にとって、松井氏はＰＬ学園の１学年先輩で、高校時代からあこがれの存在だった。プロ入り後もアドバイスを「ちょこちょこと受けてきました」と明かす。特に印象に残っているのが若手時代に聞いた、内角球への対応。「インサイドをどうやって打てばいいですか」と尋ねると