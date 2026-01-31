ロッテは31日、前西武監督の松井稼頭央氏（50）が臨時コーチとして都城春季キャンプに参加すると発表した。第2クールが始まる5日に合流する。サブロー監督にとって松井氏はPL学園の1学年先輩で、プロ入り後もアドバイスをしてもらったりした仲。「あれだけやられてた方なんで。うちは若い選手が多いので、何かのきっかけになったらなと思って。たまたま（日程が）空いてたので、お願いしました」と経緯を説明。「まず聞いて