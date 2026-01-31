今回で30回目を迎えるちばぎんカップの開催を記念し、両チームのOB選手によるレジェンドマッチ（20分ハーフ）が行われた。柏、千葉のOB選手30名に加え、スペシャルゲストとして柏アカデミーでプレーしたシンガーソングライター、ナオト・インティライミも緊急参戦した。大津祐樹が放ったシュートはGK櫛野亮に弾かれたが、菅沼実が詰めて柏レジェンドが先制に成功する。前半は柏レジェンドの1点リードで折り返した。後半に入