愛知県豊田市の集合住宅の一室で、住人の女性会社員の遺体が見つかった殺人、放火事件で、県警が31日、殺人容疑で、知人の40代男を逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。男は被害者と交際していたとみられる。