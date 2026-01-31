巨人の育成・竹下徠空（らいあ）内野手ら３軍、故障班キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。髪を短く刈り上げた２年目のパワーヒッターは「バッティングだけでなく全体的にレベルアップ」と、意気込んだ。１年目の昨季の２軍出場は１試合（２打数２安打１打点）。都城からはい上がる。