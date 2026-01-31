総合格闘家で大相撲の元幕内・戦闘竜（本名ヘンリー・アームストロング・ミラーさん）が２９日に死去した。５６歳。戦闘竜は日本人の母と米国人の父の間に生まれ、６歳まで日本ですごした。その後、米ミズーリ州セントルイスに転居するも１９８７年、親戚に勧誘されて大相撲の友綱鍋屋に入門。８８年名古屋場所で初土俵。２０００年名古屋場所で新入幕を果たし、最高位は前頭１２枚目で０３年九州場所限りで現役引退した。０